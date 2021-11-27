Артистка Камалия, которую прозвали самой богатой певицей Украины, так как она вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, показала, как с богатым супругом выбралась на светский вечер.

Как пишет Politeka.net, Камалия стала успешной моделью и певицей. Звезда завоевала титул Мисс Мира, а сейчас занята музыкой и воспитанием двоих дочерей Арабеллы и Мирабеллы, которых родила от мужа-миллиардера Мохаммада Захура. Девочки уже подросли и начинают радовать своими талантами, а недавно выступали на подиуме. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом сторис, которое певица опубликовала в Инстаграм, Камалия была в черном платье с вырезом. Рядом стоял муж Мохаммад в пиджаке, штанах и рубашке. Пара улыбалась, позируя на фоне черной стены.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать комментарии, ведь в сторис нет подобных инструментов.

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