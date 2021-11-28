Популярна співачка Камалія показала яскраве фото з Михайлом Поплавським і звернулася до нього з нагоди його дня народження.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка і дружина мільярдера Мохамада Захура Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася в мережі яскравим фото, на якому позує з Михайлом Поплавським. А в підписі до публікації трепетно привітала його з Днем народження.

Схоже, знімок був зроблений на якомусь світському заході, на ньому все при параді – і Мих Мих, і Камалія, і Інна Костиря. Як видно, Камалія позує перед камерою в довгому бірюзовому платті цікавого крою, яке красиво підкреслило її витончену фігурку. Її волосся розпущене і м'якими локонами спадають на плечі і спину, а на обличчі яскравий макіяж і радісна посмішка.

У підписі до фотографії зірка написала: "Дорогий наставник, друг @poplavskiy_michail, вітаю з Днем народження! Нехай кожен новий день приносить тільки щастя!". Користувачі тут же почали коментувати публікацію Камалії, приєднуючись до привітань.

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