Популярная певица Камалия показала яркое фото с Михаилом Поплавским и обратилась к нему по случаю его дня рождения.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка и жена миллиардера Мохамада Захура Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась в сети ярким фото, на котором позирует с Михаилом Поплавским. А в подписи к публикации трепетно поздравила его с Днем рождения.

Похоже, снимок был сделан на каком-то светском мероприятии, на нем все при параде – и Мых Мых, и Камалия, и Инна Костыря. Как видно, Камалия позирует перед камерой в длинном бирюзовом платье интересного кроя, которое красиво подчеркнуло ее изящную фигурку. Ее волосы распущены и мягкими локонами спадают на плечи и спину, а на лице яркий макияж и радостная улыбка.

В подписи к фотографии звезда написала: "Дорогой наставник, друг @poplavskiy_michail, поздравляю с Днём рождения! Пускай каждый новый день приносит только счастье!". Пользователи тут же принялись комментировать публикацию Камалии, присоединяясь к поздравлениям.

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