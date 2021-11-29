Участник "Холостячки" Максим Тарапата, который был отвергнут Златой Огневич на последнем эфире, ответил своим ненавистникам.

Как передает Politeka.net, в последнем выпуске проекта "Холостячка" произошли резкие изменения. Максима Тарапату, которому предвещали победу, отвергнула Злата Огневич. И также вернулся фаворит украинок Роман Свечкоренко спустя несколько выпусков.

Так, на этот раз участник "Холостячки" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Максим Тарапата с эклером в руках решил ответить своим ненавистникам после вылета с проекта.

"На проекте для меня было немало откровений, но так же и интересные наблюдения… Совершенно новый опыт касается критики, скепсиса и хейта.



Хочу уточнить, что нормально отношусь к критике, подмечал многое для себя не раз.



Но я обратил внимание на то, как важно людям находить негатив.



И что интереснее, когда на первый взгляд не удаётся его найти, то положительные качества могут стать отрицательными!

Забота и ухаживания - «пытается угодить!»;

Комплименты и нежность к женщине - «точно подлиза!»;

Нормальные взгляды на жизнь - «сладко стелишь!»;

Слышать партнера и готовность к компромиссам - бесхребетность и отсутствие мнения.



И я задаюсь вопросом: почему мы так пристально разыскиваем подвох? Неужели настолько проще воспринимать чернуху? Ведь мы все хотим быть счастливыми и любимыми. Но как пустить в свою жизнь любовь и заботу, если изначально поддавать эти вещи сомнению?



Очевидно, что истоки скепсиса лежат в приобретённом опыте. И у каждого были разочарования, ошибки и предательства. Накопленные предохранители в виде предубеждений «а не может быть все хорошо!» вроде как защищают, но больше мешают!

Зацикленность на поисках подвоха в итоге и не дает шанса прийти в жизнь добру и любви. Сами себя ограничиваем, вновь убеждаемся в предубеждениях - замкнутый круг!



На «белое» не нужно говорить «чёрное», как и наоборот. Для лжи, лицемерия и предательства есть свои слова и характеристики.

Но когда нас любят, несут в жизнь заботу и добро - нужно уметь это принимать, и давать себе шанс на счастье.



Всем добра!", — ответил Максим Тарапата.

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