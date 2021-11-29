Певица Elen Smile из Винницы пришла на "Україна має талант", где спела авторскую песню, чем рассердила судей проекта.

Как пишет Politeka.net, "Україна має талант" - это популярное украинское шоу, которое вернулось в новом формате после перерыва на несколько лет. Судьями стали Сергей Притула, Женя Кот и Ксения Мишина. А в шестом выпуске пригласили специальную судью - олимпийскую чемпионку по фехтованию Ольгу Харлан. В новом выпуске на шоу пришла певица из Винницы Elen Smile.

Во время выступления девушка спела песню своего авторства об Украине. Судьи забраковали выступления начинающей певицы. Сергей Притула высказался о творчестве девушки из Винницы:

"Это тот случай, когда нам казалось дно, но снизу постучали. Надеть вышиванку, нацепить веночек, петь о сале на шоу "Україна має талант" в 30-летие Независимости подчеркивая этим не просто шароварщину, а шароварную шароварщину. То что вы делаете, настолько ужасно. Это очень большой вред украинской культуре и украинской песне. Говорить о нашем соловьином языке в такой способ - это издевательство".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как же хочется вернуть тот формат шоу,что был раньше!Кастинги по городам,фрики и нормальные люди, настоящие выступления. А не всё это", "Прежде , чем выпускать на сцену, прочтите хоть текст , кто нибудь, о чем будет участник петь", "Согласно комментаторам людей. Это действительно просто ужасно. А еще и страшно оттого, что человек не понимает, что он делает".

Напомним, чемпион мира опозорился на "Україна має талант", но после исполнения песни Бочелли публика "ахнула"

Напомним, ведущий "Холостячки" Решетник с младенцем на руках поставил украинцев в тупик

Также Politeka сообщала, что закулисье шоу «Україна має талант» с Женей Котом и Jerry Heil показали в Сети



