Известная украинская певица Алина Гросу рассказала о том, как репетиции перед сольным концертом чуть не закончились для нее трагедией.
Об опасном случае звезда рассказала в программе «Зірковий шлях», передает Politeka.net.
На днях Гросу провела сольный концерт в Киеве. Выступление певицы не обошлось без необычных номеров. Во время одного из них Гросу предстояло парить над залом, поднявшись в воздух на канате.
Певица призналась, что во время репетиций этого номера она едва не погибла.
«На репетиции один раз поднялись – все супер. Второй раз плохо пристегнула руку и с воздуха кричу: «Выпаду сейчас! Спустите!», - рассказала Алина.
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Этот инцидент не прошел для нее бесследно. Так, певица показала на камеру красные следы от каната на своем запястье. Она отметила, что сейчас повреждения уже немного зажили.
«Нет, сейчас-то все норм…уже почти. Вообще оно уже немного зажило. А так у меня руки синие от канатов», - рассказала певица.
Напомним, Алина Гросу прямо на балконе блеснула формами в кружевном комбинезоне.
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