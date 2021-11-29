"У меня руки синие от канатов"

Известная украинская певица Алина Гросу рассказала о том, как репетиции перед сольным концертом чуть не закончились для нее трагедией.

Об опасном случае звезда рассказала в программе «Зірковий шлях», передает Politeka.net.

На днях Гросу провела сольный концерт в Киеве. Выступление певицы не обошлось без необычных номеров. Во время одного из них Гросу предстояло парить над залом, поднявшись в воздух на канате.

Певица призналась, что во время репетиций этого номера она едва не погибла.

«На репетиции один раз поднялись – все супер. Второй раз плохо пристегнула руку и с воздуха кричу: «Выпаду сейчас! Спустите!», - рассказала Алина.

Этот инцидент не прошел для нее бесследно. Так, певица показала на камеру красные следы от каната на своем запястье. Она отметила, что сейчас повреждения уже немного зажили.

«Нет, сейчас-то все норм…уже почти. Вообще оно уже немного зажило. А так у меня руки синие от канатов», - рассказала певица.

Напомним, Алина Гросу прямо на балконе блеснула формами в кружевном комбинезоне.

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