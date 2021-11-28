Известная певица Алина Гросу поделилась в сети пикантным кадром, на котором появилась в весьма соблазнительном образе.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Алин Гросу, которая была замужем за российским бизнесменом, но уже успела развестись и завести новый роман, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сторис жарким кадром, на котором соблазняет своим видом.
На новой фотографии, которую Алина опубликовала в сторис, она запечатлена на балкончике с красивым видом на город. Перед камерой красотка появилась в соблазнительном полностью кружевном комбинезоне черного цвета, который красиво подчеркнул стройную фигуру и аппетитное декольте. волосы красотки распущены и небрежно уложены на одном плечо, а на ее лице легкий макияж и, она не смотрит в объектив, наклоним голову.
Гросу никак не подписала свою фотографию, оставила лишь ссылку на собственную страницу.
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Напомним, Алина Гросу сообщила о невосполнимой потере, звезда лишилась родного человека: "Очень больно".
Как сообщала Politeka, Алину Гросу вся в черном поразила кадрами в сугубо мужской компании: "Куда Полянского дели".
Также Politeka писала, что Алина Гросу в ярко-красном платье подчеркнула свои достоинства: "Шикарная малышка".