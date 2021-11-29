Известный хореограф и судья шоу «Україна має талант» Евгений Кот впечатлил домашним трюком с гимнасткой-женой Натальей Татаринцевой, которая ранее прорвалась в финал проекта.

Танцор поделился новым коротким видео на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На кадрах звездная парочка продемонстрировала свои впечатляющие умения. Так, Кот в одних пижамных штанах сидел на полу, прислонившись к стене. В это время Татаринцева в спортивном белом белье стояла на руках у мужа на плечах. Гимнастка эффектно согнула ноги, демонстрируя, что находится в отличной форме.

В подписи к видео Кот отметил, что на самом деле они с супругой хотели похвастаться своим новым телевизором.

Впрочем, поклонники не смогли удержаться, чтобы не прокомментировать трюк артистов.

«Вау очень красиво», «Вы чудесные», «Браво! Восторг!», «Сейчас пойду с мужем повторять этот трюк, может и не получится, но выглядит красиво», «Такие талантливые», «А я смотрю на поддержку и баланс друг друга», «А я смотрю на шикарный изгиб тела и взгляд друг на друга», «Идиллия! Гармония!», - пишут люди.

Отметим, что ранее Татаринцева выступила на «Україна має талант», показав танец на пилоне. Гимнастка прошла в финал шоу, впечатлив остальных судей, в то время как ее мужу пришлось ждать результатов за кулисами, чтобы избежать обвинений в нечестном судействе.

Напомним, Женя Кот не сдержал эмоций после выступления жены на "Україна має талант".

Как сообщала Politeka, закулисье шоу «Україна має талант» с Женей Котом и Jerry Heil показали в Сети.

Также Politeka писала, что давний соперник Жени Кота заявился на "Україна має талант".