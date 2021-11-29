Известная певица и кума Дзидзьо Оля Цибульская в новом видео показала, чему ее учит шестилетний сын Нестор, и как они развлекают друг друга дома.
Как пишет Politeka.net, певица решила показать свою более забавную сторону в новом видео, которое она опубликовала в Инстаграм.
Цибульская вместе со своим мужем воспитывает шестилетнего сына Нестора, который в этом году пошел в первый класс. И хотя певица проводит много времени на съемках, она признается, что всегда спешит домой, чтобы как можно больше времени провести с сыном.
На новом видео Цибульская показала, как они с Нестором веселятся вдвоем дома. Мама и сын включили музыку и начали забавно танцевать под нее, не заботясь о том, как смешно они будут выглядеть.
«С Нестором я учусь искренне кайфовать от себя и мира», - призналась певица в подписи к видео.
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Ее поклонники тут же отреагировали.
«Это прекрасно», «вы самые клёвые! Люблю», «Круто вышло! Залипла!», «Так и есть. Кайфуй по полной», «Прикольный малый, артистичный», - пишут люди.
Напомним, кума DZDZIO Цибульская, засветив мужа, которого скрывает, рассказала о крупной неудаче.
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