Известная украинская певица, кума исполнителя Дзидзьо Ольга Цибульская показала редкое фото мужа и рассказала, что после неудачного торта-медовика больше не готовит.

Как пишет Politeka.net, 35-летняя украинская певица, теле- и радиоведущая Ольга Цибульская, кума известного исполнителя Дзидзьо, в своем Instagram ответила на вопросы поклонников у сторис. Так, фанаты поинтересовались, умеет ли и любит ли Цибульская готовить. Певица ответила, что после неудачной попытки приготовить торт решила забросить это дело.

"После недавно сожженного медовика решила взять паузу. Мир не скучает по моим шедеврам кулинарии", - пошутила Цибульская.

Также певица ответила, почему не показывает своего мужа в Instagram, с которым воспитывает сына Нестора.

"Он в рабстве", - отшутилась певица и показала мужа, который закрыл лицо руками.

Заметим, что Ольга Цибульская действительно никогда не показывала своего мужа, не рассказывала, кто он и кем работает. Из-за того, поклонники даже предполагали, что они давно разошлись и даже приписывали ей роман с кумом Дзидзьо.

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