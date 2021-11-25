Відома співачка і телеведуча, переможниця "Фабрики зірок" Оля Цибульська показала, яка атмосфера панує на знімальному майданчику, де вона працює з Віталієм Козловським.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська та Віталій Козловський разом ведуть шоу на одному з популярних телеканалів. Парочку обожнюють глядачі за особливу хімію, яка виникає у них в ефірі. Зірки багато жартують, підколюють один одного, і поводяться вельми провокаційно.

У себе в Instagram Цибульська засвітила артиста перед зйомками. Вона підійшла до нього і стала розхвалювати його зовнішній вигляд.

"Ось Віталя, подивіться, який гарний. Цвіте і пахне. Понюхайте Віталіка. Як же пахне, як же цвіте. Ми!",- зазначила артистка і міцно притиснулася до свого колеги.

Зазначимо, що Цибульській не раз приписували роман зі знаменитими чоловіками. Козловський - не виняток. Втім, зірку це не хвилює і вона продовжує підкидати шанувальникам приводи для обговорень.

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