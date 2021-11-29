Певица Кристина Соловий, которая полюбилась публике после участия в шоу «Голос країни», где она была фавориткой фронтмена «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука, покорила новым образом с легким макияжем.
Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий – впервые привлекла к себе внимание на проекте «Голос країни». Артистка была в команде Святослава Вакарчука, который впоследствии стал ее продюсером. После шоу Соловий построила весьма успешную карьеру.
Артистка активно ведет свою страничку в Инстаграм, где часто делится снимками. В новой публикации она показала себя в стильном образе. На фото Соловий позировала в черных брюках и коротком красном пиджаке с золотыми пуговицами. На лице артистки было минимум косметики, а ее волосы были слегка завиты.
Стоит отметить, что этот наряд был непохож на привычный стиль Соловий.
Уязвленный Филипп Киркоров сцепился с известным продюсером Дробышем: "Забудь мое имя"
Новые правила объявили в МОЗ из-за штамма Омикрон: какие изменения ввели для украинцев
Эктор Хименес-Браво показал милый сюрприз от главной женщины в его жизни: "Люблю тебя"
Муж довел молодую украинку до гибели: "сбежал из страны, несмотря на приговор суда"
Штраф до 8 тысяч гривен: украинцев ждет новый запрет с 10 декабря, подробности
Поклонники не смогли пройти мимо ее фото.
«Зайчонок», «Такая красивая», «Лук огонь. Очень стильно», «В этом стиле тебя прям не узнать», «Вау! Какой стиль!», «Красивая – как леди!», «Красный цвет как никогда кстати Кристи», - пишут люди.
Напомним, звезда "Голос країни" и любимица Вакарчука в облегающем платье прижалась к другому музыканту.
Как сообщала Politeka, любимица Вакарчука и звезда "Голосу країни" обратилась с проникновенной речью.
Также Politeka писала, что звезда "Голос країни" и любимица Вакарчука разоткровенничалась о жизни в столице.