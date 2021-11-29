Певица Кристина Соловий, которая полюбилась публике после участия в шоу «Голос країни», где она была фавориткой фронтмена «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука, покорила новым образом с легким макияжем.

Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий – впервые привлекла к себе внимание на проекте «Голос країни». Артистка была в команде Святослава Вакарчука, который впоследствии стал ее продюсером. После шоу Соловий построила весьма успешную карьеру.

Артистка активно ведет свою страничку в Инстаграм, где часто делится снимками. В новой публикации она показала себя в стильном образе. На фото Соловий позировала в черных брюках и коротком красном пиджаке с золотыми пуговицами. На лице артистки было минимум косметики, а ее волосы были слегка завиты.

Стоит отметить, что этот наряд был непохож на привычный стиль Соловий.

Поклонники не смогли пройти мимо ее фото.

«Зайчонок», «Такая красивая», «Лук огонь. Очень стильно», «В этом стиле тебя прям не узнать», «Вау! Какой стиль!», «Красивая – как леди!», «Красный цвет как никогда кстати Кристи», - пишут люди.

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