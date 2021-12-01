Известная певица Анна Тринчер показала интерьер квартиры, в которой они с женихом живут перед свадьбой, а он назвал стоимость аренды.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая недавно стала невестой блогера Александра Волошина, показала в Instagram-сторис кадры из съемной квартиры, в которой живет вместе с возлюбленным. Тем временем блогер назвал стоимость аренды, но Ане это не понравилось.

На одной из сторис Анна и Александр сидят в кафе, и она радостно сообщает поклонникам, что собирается показать им их новую квартиру.

"Мы с зайчиком наконец-то покажем вам квартиру", - радостно сообщает Тринчер на камеру. В этот момент Волошин говорит: "Две тысячи долларов платим, даже больше, а еще не показали". Певица тут же поменялась в лице и грустно спрашивает у жениха: "Зачем понтоваться?"

Дальше на нескольких сторис Анна показывает себя, видимо, в той самой квартире. Видно, что она очень просторная и с минималистическим пастельным интерьером, большими окнами и красивой кухней.

Напомним, Анна Тринчер и Jerry Heil посягнули на хит Ирины Билык: стала известна реакция певицы.

Как сообщала Politeka, Звезда "Скаженого весілля" Тринчер травмировалась на репетиции: "Вызывайте скорую, Боже!".

Также Politeka писала, что Тринчер после помолвки спелась с Jerry Heil, готовят сюрприз: "Ночи напролет…".