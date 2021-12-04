Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева рассказала, почему не хочет больше учувствовать в проекте.
Илона Гвоздева в этом году заявила, что больше не будет участвовать в шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net. В своем Инстаграм артистка комментировала выступления пар пятого сезона, и оскандалилась критикой пары MELOVINа и Лизы Русиной. Примечательно, что она с ними даже выступила на паркете в трио.
Однако в новых сторис Инстаграм Илона Гвоздева заявила, что больше никогда не будет участвовать в "Танцях з зірками". Такой была реакция танцовщицы на интервью бывших участников и стар-продюсера проекта на Ютуб-канале AGASI SHOW.
"Я убедилась еще раз, что мне больше нечего сказать про это шоу, и шоу точно не про танцы и искусство... а просто вспышка скандалов и расследований", - написала танцовщица.
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Также Илона Гвоздева высказалась, что пятый сезон подавался зрителям так, будто до этого на проекте не было настоящих профессионалов.
"Позволю себе не согласиться, что они были лучше нас!", - поделилась откровением хореограф, и отметила, что они также много работали.
"На этом, пожалуй, и все, больше нечего добавить про эти наши танцы! Единственная новая танцовщица, которая забрала мое сердце - это Анна Карелина", - написала Илона Гвоздева.
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