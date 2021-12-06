Звезда шоу "Лига Смеха" Иван Люленов, который целовался с суперблондинкой украинского шоу-бизнеса Олей Поляковой, рассказал о детях и президентстве.
Как пишет Politeka.net, Иван Люленов является капитаном команды "Стояновка", которая успешно участвует в "Лиге Смеха". В 2017 и 2018 году коллектив брал чемпионство развлекательного шоу. И если во время первого чемпионства их тренировал комик Игорь Ласточкин, то в 2018 уже Оля Полякова. В одном из номеров Иван поцеловал певицу, что вызвало большой ажиотаж, а выпуск был просмотрен более 7 миллионов раз в Ютубе. А в последнем сезоне "Танців з зірками" Иван решил попробовать свои силы на паркете, но сразу же вылетел. Теперь Люленов решил ответить на вопросы фанатов в Инстаграм.
"Вопросы??", - предложил поговорить фанатам Иван.
"Ты имеешь детей?", - спросил один из фанатов.
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"Не, есть племянник. И он прям растопил мое сердце", - написал Иван.
"В президенты не хочешь?", - спросил второй фанат.
"Не, я по творчеству буду идти", - написал Иван.
"Ты счастлив?", - спросил еще один человек.
"Мне кажется, очень. Но всегда этому сопротивляюсь. Не люблю прраздники, не люблю, когда стабильно хорошо. Мне нужно страдать, любить, кричать, исчезнуть, сиять и одновременно. Контрастный душ", - написал артист.
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