Известный молдавский юморист Иван Люленов, который принимал участие в "Лиге Смеха", записал песню, тем самым нарвавшись на неоднозначную реакцию поклонников.

Молдавский юморист, победитель на развлекательном шоу "Лига Смеха", лидер юмористического коллектива "Стояновка" выпустил новый клип, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Люленов поет в микрофон о девушке, а позже на видео появляется и героиня - она танцует в смелом наряде.

Пользователи сети по-разному отреагировали на видео: некоторые хвалили композицию и внешность артиста, другие же наоборот - критиковали.

"очень красиво!", "Песня класс!😍 и команда мечты!", "Золотая рубашка топ!", "Ваня лично к вам есть симпатия, но песни...", "Капец ....это что сейчас так песни пишутся и поются?", "Огромное спасибо за вашу песню, душевно талантливо, красиво👍👏☀", "Очень классный голос 😍❤️❤️", "Песня просто Пппесня. Пальчики оближешь! очень круто", "Ваня, ну ты прямо, барон в этой рубахе😂😂😂😂", - написали пользователи сети.

Отметим, Иван Люленов решил взять участие в шоу "Танці з зірками", однако не сумел себя показать, ведь вылетел сразу после первого эфира. Артист отметил, что ему было очень обидно.

Напомним, звезда "Лиги смеха" Люленов рассказал, понравился ли ему поцелуй с Поляковой

А еще Politeka сообщала, что Люленов тяжело переживает вылет из "Танців з зірками" и обиделся на "Квартал 95"

Также Politeka писала, что Горбунов показал, что творилось за кулисами "Танців з зірками" после вылета Люленова