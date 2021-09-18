Комик из "Лиги смеха" Иван Люленов, первый вылетевший из "Танців з зірками", рассказал о своей обиде

Люленов успел всего два эфира потанцевать со своей партнершей хореографом Яной Цыбульской, как суровые судьи и телезрители указали им на дверь. Видимо, джайв Вани и Яны под песню Bruno Mars "Runaway baby", в котором он был в образе Супермена, а она - Лоис Лэйн, не зашел.

Люленов тяжело переживает вылет и не скрывает, что сильно расстроился. Он уверен, что старался изо всех сил, и есть участники куда слабее него.

В своих новых "сториз" в Инстаграм звезда "Лиги смеха" решил ответить на вопросы подписчиков. Некоторые из них касались больной для него темы, передает Politeka.net.

"Неужели вылет из "Танців" подкосит вашу уверенность в себе?", - поинтересовались у Люленова.

"Нет. Но подкосит уверенность в моих принципах. Я думал, что надо быть честным, надо стараться. Надо любить танец. Но вылетел. Не понимаю, какой вывод сделать теперь", - ответил комик.

По его словам, он адекватно оценивал свои возможности и знал, что у него есть проблемы с техникой. Но при этом он работал над собой: "У меня была энергия, и как только Яна давала мне движение, я чувствовал силу. А когда движение еще и получалось, вообще двойную силу))".

А главный вывод, который Люленов сделал о "Танцях" (а, может, и о шоубизе в целом) выглядит неутешительно: "Крутой проект - но для меня лично, несправедливо. Если нужно пожертвовать мной, чтобы всем было хорошо - это классно. Только вы же скажите, бл*ть, заранее! Есть пару обид. Лига смеха, Квартал, ЛНЖ - не поддержали. Видимо, я много чего себе напридумал. Это все отрезвляет, бодрит".

Напомним, Люленов заявил, кто должен был вылететь из "Танців з зірками" вместо него: "Несправедливо"

Как сообщала Politeka, первый вылет из "Танців з зірками", решение судей ошеломило зрителей: "Не верю, что за Джамалу больше проголосовало"

Также Politeka писала, что Люленов рассказал, как попал на шоу: "Позвонили, сказали…"