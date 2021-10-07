Известный молдавский юморист Иван Люленов в последнем интервью затронул много личных и интересных тем.
Популярный молдавский артист, звезда "Лиги Смеха" Иван Люленов после вылета в первой эфире "Танців з зірками" успел дать интервью для шоу
В эфире Иван Люленов рассказал, как сложились его отношения с украинской певицей Олей Поляковой после того, как они по сценарию поцеловались в губы на сцене. По словам Люленова, после этого они с Поляковой продолжают время от времени общаться.
«Мне больше всего понравился на съемках поцелуй с Поляковой. Это я придумал. Другие смеялись, сомневались – получится ли? Но получилось прикольно». По словам молодого человека, он не раз говорил с Ольгой и они поддерживают дружеское общение.
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Ранее Иван решил ответить на вопросы фанатов в своем ироничном стиле, в частности, он заявил, что собирается покорять вокальное шоу "Голос країни". "Хочу на голос пойти. Надо где-то еще слететь в первом эфире", - ответил комик.
Также Люленов ответил на вопросы о своем участии в "Танцях з зірками". Так, среди прочего, артист отметил, что не хочет возвращаться на проект, даже если продюсеры найдут какой-то способ это сделать.
Напомним, Люленов тяжело переживает вылет из "Танців з зірками" и обиделся на "Квартал 95": "Не понимаю...".
Как сообщала Politeka, Люленов после вылета из "Танців з зірками" высказался об обиде на Кухар и судей: "Как оказалось...".
Также Politeka писала, что Люленов заявил, кто должен был вылететь из "Танців з зірками" вместо него: "Несправедливо"