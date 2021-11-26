Известный юморист и звезда "Лиги Смеха" Иван Люленов пошутил над своими бывшими избранницами после поцелуя с Ольгой Поляковой.

Как передает Politeka.net, Иван Люленов является известным украинским комиком. Он прославился благодаря своему участию и юмористическому таланту на шоу "Лига Смеха" на телеканале "1+1". Юморист, будучи капитаном команды "Стояновка", одержал победу в этом шоу 2 раза.

Так, на этот раз юморист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Иван Люленов показывает, как выглядел в 14 лет, и как изменился.

"Извини, был занят", — написал Иван Люленов.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Дико извиняюсь, а за что блок?", "Своей харизмой и талантом он добился вершин сам", "Ладно, забираю слова обратно. Ты первый красавец страны после Гордона", "Красавчик".

Напомним, поцелуй в губы произошел в 2018 году на сцене "Лиги смеха". Он, конечно, был сценарным, но выглядело очень мощно. Пользователи социальных сетей до сих пор с жаром обсуждают этот момент.

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