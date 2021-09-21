Известный молдавский юморист Иван Люленов поделился планами после вылета в первом эфире "Танців з зірками"

Как сообщает Politeka.net, популярный молдавский артист, звезда "Лиги Смеха" Иван Люленов после вылета в первой эфире "Танців з зірками" решил ответить на вопросы поклонников в соцсети. Так, главные темы о которых спрашивали комика конечно же касались танцев, также у артиста интересовались, будет ли он участвовать в каких-то еще проектах телеканала.

Так, Иван решил ответить в своем ироничном стиле, в частности, он заявил, что собирается покорять вокальное шоу "Голос країни". "Хочу на голос пойти. Надо где-то еще слететь в первом эфире", - ответил комик. На это кто-то из пользователей ободрительно написал: "Гоу на Голос! Там будет круче. На слепых пой что-то свое аутентичное".

Также Люленов ответил на вопросы о своем участии в "Танцях з зірками". Так, среди прочего, артист отметил, что не хочет возвращаться на проект, даже если продюсеры найдут какой-то способ это сделать. Также Иван отметил, что адекватно оценивал свои шансы и понимал, что у него проблемы с техникой.

Напомним, Люленов тяжело переживает вылет из "Танців з зірками" и обиделся на "Квартал 95": "Не понимаю...".

Как сообщала Politeka, Люленов после вылета из "Танців з зірками" высказался об обиде на Кухар и судей: "Как оказалось...".

Также Politeka писала, что Люленов заявил, кто должен был вылететь из "Танців з зірками" вместо него: "Несправедливо".