Український проспект першої середньої ваги Сергій Богачук ефектно виграв свій останній бій у 2019 році
Нокаутер зустрічався з колумбійцем Карлосом Галваном і тричі відправляв його в нокдаун, що автоматично завершив зустріч на користь Богачука.
Після поєдинку проспект заявив Fightnews, що це був непоганий поєдинок для завершення року:
«Я відчував себе дуже добре. Це був непоганий суперник для контрольного бою. Я бився не так давно минулий раз. Це був відмінний бій для завершення року. Зараз варто відпочити і починати підготовку до наступного поєдинку».
Головне за ніч: переворот з курсом валют, новий податок для українців і переговори Путіна з Макроном
Каменських, Кароль і Дорофєєва помірялись принадами у сміливих нарядах: розмір і форма на будь-який смак
Російська Кардашьян пишними формами в бікіні затьмарила сонце на фото: "О, господи"
Басков показав свої хороми і дико зганьбився, росіяни в істериці: «Пан! Нам так не жити»
До речі, український суперважкоатлет Ігор Шевадзуцкий здобув четверту перемогу на професійному рингу.
На вечорі боксу в Болгарії 28-річний криворожанин удосрочив іспанця Даніеля Роблеса. Українець володів ініціативою і методично бив опонента.
Після третього раунду команда іспанського боксера відмовилася продовжувати бій. Рефері присудив перемогу українцеві технічним нокаутом.
Крім того, український боксер Сергій Богачук (16-0, 16 КО), який виступає у першій середній вазі, ефектно розібрався зі своїм суперником
В рамках вечора боксу в Голлівуді 24-річний українець здобув дострокову перемогу над американцем Тайроном Брансон (28-8-2, 25 КО).
Цей успіх дозволив непереможному українському боксеру завоювати перший титул у кар'єрі — пояс WBC Continental Americas.
Вже в третьому раунді Брансон був відправлений в нокдаун, проте зумів піднятися і продовжити поєдинок. Тим не менш у четвертій трихвилинці Богачук ще двічі відправив американського опонента на настил рингу, після чого рефері прийняв рішення зупинити бій.
Ця перемога стала для Сергія Богачука 16-й дострокової в 16 боях на професійному рингу.
Нагадаємо, раніше букмекери назвали фаворита бою Ломаченко - Лопес.
Як повідомляла Politeka, экс-чемпіон накинувся на Ломаченко, зробивши зухвалий випад: "Він нічого не досяг".
Також Politeka повідомляла, що колишній суперник Усика викликав на українця на реванш у суперважкій вазі.