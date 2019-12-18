Український проспект першої середньої ваги Сергій Богачук ефектно виграв свій останній бій у 2019 році

Нокаутер зустрічався з колумбійцем Карлосом Галваном і тричі відправляв його в нокдаун, що автоматично завершив зустріч на користь Богачука.

Після поєдинку проспект заявив Fightnews, що це був непоганий поєдинок для завершення року:

«Я відчував себе дуже добре. Це був непоганий суперник для контрольного бою. Я бився не так давно минулий раз. Це був відмінний бій для завершення року. Зараз варто відпочити і починати підготовку до наступного поєдинку».

До речі, український суперважкоатлет Ігор Шевадзуцкий здобув четверту перемогу на професійному рингу.

На вечорі боксу в Болгарії 28-річний криворожанин удосрочив іспанця Даніеля Роблеса. Українець володів ініціативою і методично бив опонента.

Після третього раунду команда іспанського боксера відмовилася продовжувати бій. Рефері присудив перемогу українцеві технічним нокаутом.

Крім того, український боксер Сергій Богачук (16-0, 16 КО), який виступає у першій середній вазі, ефектно розібрався зі своїм суперником

В рамках вечора боксу в Голлівуді 24-річний українець здобув дострокову перемогу над американцем Тайроном Брансон (28-8-2, 25 КО).

Цей успіх дозволив непереможному українському боксеру завоювати перший титул у кар'єрі — пояс WBC Continental Americas.

Вже в третьому раунді Брансон був відправлений в нокдаун, проте зумів піднятися і продовжити поєдинок. Тим не менш у четвертій трихвилинці Богачук ще двічі відправив американського опонента на настил рингу, після чого рефері прийняв рішення зупинити бій.

Ця перемога стала для Сергія Богачука 16-й дострокової в 16 боях на професійному рингу.

Нагадаємо, раніше букмекери назвали фаворита бою Ломаченко - Лопес.

Як повідомляла Politeka, экс-чемпіон накинувся на Ломаченко, зробивши зухвалий випад: "Він нічого не досяг".

Також Politeka повідомляла, що колишній суперник Усика викликав на українця на реванш у суперважкій вазі.