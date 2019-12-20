Відомий тренер Вірджіл Хантер, який працював з Андре Уордом і Аміром Ханом висловився про Василя Ломаченка, заявивши, що українець постарів і став повільним

«Стиль боксу Ломаченко заснований на його ногах. Але він вже підходить до того віку, коли втрачає один-два кроки і це робить його вразливим. Думаю, що Лінарес показав це, інші боксери побачили можливості і тепер не тремтять від страху при вигляді Ломаченко.



Кемпбелл вже не тремтів. Правда, я вважаю, що це був один з кращих боїв Ломаченко. Справа в тому, що це дійсно був бій. Він показав, що коли ти даси йому бій, то він розбереться з тобою, не дасть себе пройти. Так що той, хто хоче перемогти його повинен розуміти, що зобов'язаний переконливо побити його. Ломаченко не має наміру здаватися. Але чого не було в бою з Кемпбеллом, так це звичної роботи ніг, ми її не побачили.





Цікаво одне. Це Кемпбелл так підготувався і зумів його зупинити або просто Ломаченко стає повільніше? Думаю, що Хейні створить йому багато проблем.



Девіс? Думаю, що у нього серйозний арсенал, Ломаченко потрібно бути дуже хитрим в бою з ним. Девіс вибуховий, з швидкими руками, важкими ударами. А також у нього стиль, якому складно протистояти. До того ж, вони обидва лівші. В цьому випадку може повторитися бій Кемпбелл - Ломаченко, коли дві лівші зійшлися в ринзі. Я даю Девісу шанс на перемогу», - зазначив Хантер.



Крім цього, колишній чемпіон світу в суперлегкій вазі Реджис Прогрейс дав прогноз на бій Теофімо Лопеса і українця Василя Ломаченка, який, найімовірніше, відбудеться в 2020 році.





«Я все ще вважаю, що переможе Ломаченко. Теофімо, безумовно, непростий суперник - швидкий і сильний, але Ломаченко швидкий на ногах і тут буде все так, як говорив Мохаммед Алі - не можна вдарити те, що ти не бачиш. Комі був поруч з Лопесом і постійно пропускав удари справа по ходу своєї кар'єри", - зазначив Реджіс.



Також він заявив, що з Ломаченко все буде інакше.

"Я думаю, з Ломаченко, безумовно, буде інша історія. Його захист набагато краще, ніж у Ком. Якщо подивитися на статистику в співвідношенні нанесених і пропущених ударів, у нього вона найвища в боксі. У нього і у Теренса Кроуфорда вона найкраща . Це буде видовищний поєдинок, їм добре заплатять. Ще можливо, що вони не влаштують поєдинок Ломаченко-Лопес наступним, а дозволять цього бою настоятися ", - резюмував Реджис Прогрейсдал.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

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