Менеджер Василя Ломаченка Егіс Климас гарно відповів Теофимо Лопесу на його загрозу "прикінчити дупу" українця

"У боксі більшість хлопців ненавидить тих, хто краще за них самих. Я впевнений, зараз він любить Коммі. Звідки ця ненависть? Йому слід залишити щось для рингу, тому що це йому знадобиться. І його кут нехай подбає, щоб білий рушник був під рукою, тому що воно може їм знадобитися ", - написав Климас в своєму Instagram.

Нещодавно ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес відзначився зухвалим висловлюванням на адресу українського чемпіона Василя Ломаченка.

Володар поясу IBF у легкій вазі Теофимо Лопес пообіцяв нокаутувати Василя Ломаченка.

«В якому раунді я нокаутую його? Я доб'ю його дупу – це я обіцяю. Але подивимося, що буде в таборі, як я буду себе почувати. Не думаю, що мені дозволять перемогти його, якщо все дійде до рішення суддів. WBC говорить, що якщо Ломаченко переможе, то стане абсолютним чемпіоном світу, якщо виграю я – повинен битися за ще один пояс. Якщо я виграю і відберу у Ломаченко пояс франчайзингового чемпіона, то просто викину його", – цитує Лопеса badlefthook.com.

Раніше повідомлялося, що володар титулу IBF у легкій вазі Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявив, що його бій проти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) відбудеться 11 або 18 квітня.

"Ми все ще ведемо переговори. Але вже знаємо дату. Бій відбудеться 11 або 18 квітня. Точно буде квітень. Залишилися тільки деталі: місце проведення, гонорари, платна трансляція або ж немає і все таке. Ну не подобається мені цей Ломаченко. Як людина не подобається. Тобто ми не граємо, між нами реально ворожнеча і все таке, що подобається уболівальникам", – додав Лопес.

Нещодавно ми писали, що відомий тренер Вергілій Хантер, який працював з Андре Вордом і Аміром Ханом висловився про Василя Ломаченка, заявивши, що українець постарів і став повільним.

«Стиль боксу Ломаченка заснований на його ногах. Але він вже підходить до того віку, коли втрачає один-два кроки і це робить його вразливим. Думаю, що Лінарес показав це, інші боксери побачили можливості і тепер не тремтять від страху при вигляді Ломаченко.

Кемпбелл вже не тремтів. Правда, я вважаю, що це був один з найкращих боїв Ломаченко. Справа в тому, що це дійсно був бій. Він показав, що коли ти даси йому бій, то він розбереться з тобою, не дасть себе пройти.

Так що той, хто хоче перемогти його повинен розуміти, що зобов'язаний переконливо побити його. Ломаченко не має наміру здаватися. Але чого не було в бою з Кемпбеллом, так це звичної роботи ніг, ми її не побачили.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.