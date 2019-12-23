Боксер розповів про помилку, яка трохи не стояла йому перемоги

Український боксер Василь Ломаченко зізнався, що в бою проти Хорхе Лінареса хвилинна розслабленість ледь не коштувала йому перемоги

"Може Василь Ломаченко пропустити лакі-панч? Звичайно. І вже був приклад. Коли я пропустив від Лінареса. Я пропустив удар, занадто рано повірив у себе, у свою перемогу і знехтував свій захистом. За що був миттєво покараний", - заявив українець на своєму Youtube-каналі.

До речі, чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко озвучив ім'я самого бажаного суперника.

Як заявив український боксер, якби йому вдалося змінити вагу, він побився з колишнім чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях Флойдом Мейвезером, який не знав поразок.

Також в інтерв'ю YouTube-каналу ESPN UK Василь Ломаченко згадав свій найважчий бій у кар'єрі.

«Найскладніший бій у кар'єрі провів проти Хорхе Лінареса, тому що я боксував з ним тільки однією рукою весь поєдинок. Після першого або другого раунду я порвав своє плечі. У мене були проблеми, тому я міг використовувати свій правий хук всього на 50 відсотків. Я побував у нокдауні. Напевно, це був найскладніший поєдинок.

З ким би хотів провести бій, якщо зміню вагову категорію? Ніколи не думав про це. Напевно, це Флойд Мейвезер, тому що він непереможений», — заявив український чемпіон.

Крім того, ми писали, що менеджер Василя Ломаченка Егіс Климас гарно відповів Теофимо Лопесу на його загрозу "прикінчити дупу" українцю.

"У боксі більшість хлопців ненавидить тих, хто краще за них самих. Я впевнений, зараз він любить Коммі. Звідки ця ненависть? Йому слід залишити щось для рингу, тому що це йому знадобиться. І його кут нехай подбає, щоб білий рушник був під рукою, тому що воно може їм знадобитися ", - написав Климас в своєму Instagram.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.