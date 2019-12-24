Страшною травмою завершився поєдинок змішаних єдиноборств на турнірі Combate Americas в Лімі

Перуанський боєць Мілко Тукто переміг американця Сальвадорі Бесерру, зламавши йому руку.

Тукто кинув суперника на підлогу. Через невдале приземлення рука Бесерри зламалася, при цьому неприродно вывернувшись. Рефері був змушений зупинити бій і присудити перемогу перуанському спортсмену.

Нещодавно ми писали, що український кікбоксер Сергій Адамчук здолав досвідченого росіянина Олексія Ульянова, ставши претендентом на чемпіонський пояс в напівлегкій вазі.

29-річний уродженець Кривого Рогу на турнірі Glory 74, що проходив у нідерландському Арнемі, здобув важку перемогу роздільним рішенням суддів: 29:28, 28:29, 29:28.

Наш співвітчизник провів важкі три раунди, в яких пропустив кілька неприємних ударів від Ульянова.

До слова, британський проспект суперважкої ваги Даніель Дюбуа здобув впевнену перемогу і завоював статус срібного чемпіона WBC.

Дюбуа зустрічався з японцем Кьотаро Фудзімото (21-2, 12 KO) і не помітив суперника. Британець встиг потрясти опонента вже в першому раунді, але андердог поки не падав. Ну а у другій трихвилинці Фудзимо відкрився під непоганий джеб Дюбуа і опинився в нокдауні.

Японець піднявся, але незабаром пропустив такий правий хук, що пошкодував про своє рішення. Удар британця виглядав настільки потужним, що за його суперника стало дійсно страшно.

Крім того, український боксер Василь Ломаченко зізнався, що в бою проти Хорхе Лінареса хвилинна розслабленість ледь не коштувала йому перемоги.

"Може Василь Ломаченко пропустити лакі-панч? Звичайно. І вже був приклад. Коли я пропустив від Лінареса. Я пропустив удар, занадто рано повірив у себе, у свою перемогу і знехтував свій захистом. За що був миттєво покараний", - заявив українець на своєму Youtube-каналі.

Нагадаємо, раніше букмекери назвали фаворита бою Ломаченко - Лопес.

Як повідомляла Politeka, экс-чемпіон накинувся на Ломаченко, зробивши зухвалий випад: "Він нічого не досяг".

Також Politeka повідомляла, що колишній суперник Усика викликав на українця на реванш у суперважкій вазі.