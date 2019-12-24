Біатлоністка Христина Резцова збирається виступити на одній з гонок на Кубку світу, надівши спідню білизну поверх свого спортивного костюма
"Вийти на гонку Кубка світу в нижній білизні? Якщо за це нічого не буде в дисциплінарному плані – так, побіжу, нічого в цьому такого немає", – цитує Sports Резцову.
В 2013 році на всеукраїнських юнацьких змаганнях спортсменка вже брала участь в гонці в рожевій мереживній білизні поверх костюма.
Тоді вона пообіцяла подругам, що зробить щось неординарне у разі перемоги. Її мати, Анфіса Резцова, яка є триразовою олімпійською чемпіонкою з лиж і біатлону, була вкрай незадоволена вчинком дочки.
Долар по 50: з гривнею може статися непоправне в 2020 році, подробиці
Чорний день для Зеленського, втратить Київ і Харків: подробиці грандіозного провалу
Лорак похвалилася розвагами в Туреччині, оцінили не всі: "Приємного мало"
Брежнєва влаштувала дикі танці у ванній і крупно зганьбилася: "Думає, проживе в любові..."
До слова, чотириразова олімпійська чемпіонка Дарина Домрачева оголосила завершення кар'єри. Про своє рішення біатлоністка повідомила на прес-конференції в Національному олімпійському комітеті.
Домрачева є найбільш титулованою біатлоністкою в історії Олімпіад – на її рахунку три золота Сочі-2014, золото і срібло Пхенчхана-2018 і бронза Ванкувера-2010. На світових першостях білоруска завоювала сім медалей (2-4-1). Також Дарина є власницею Великого кришталевого глобуса сезону-2014/15 і ще тричі вона входила в топ-3.
На початку квітня завершив кар'єру чоловік Домрачової – восьмиразовий олімпійський чемпіон норвежець Уле-Ейнар Бьорндален.
Крім того, ми писали пішов з життя один з найтитулованіших біатлоністів світу Хальвард Ханевольд, на рахунку якого три золотих медалі Олімпіади.
Норвезький спортсмен помер у віці 49 років, не доживши рівно три місяці до свого ювілею — 3 грудня йому могло б виповнитися 50 років.
Видатний біатлоніст помер у себе вдома в норвезькому Аскере.
Хальвард Ханевольд є триразовим олімпійським чемпіоном. Він вигравав золоту медаль Ігор-1998 в індивідуальній гонці, а також був учасником переможних естафет на Олімпіадах 2002 і 2010 років. Крім того, на його рахунку ще два олімпійських срібла та одна бронза.
Норвезький біатлоніст завоював 17 медалей на чемпіонатах світу, п'ять з яких золоті. Також в його активі вісім срібних нагород і чотири бронзових.
Хальвард Ханевольд завершив кар'єру у 2010 році у віці 40 років.
Нагадаємо, що тренер Ф'юрі розповів про повернення Кличка на ринг.
Як повідомляла Politeka, боєць ММА зухвало кинув суперника на підлогу і зламав йому руку .
Також Politeka писала, що непереможний український боєць яскраво "змів" росіянина.