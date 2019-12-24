Василь Ломаченко зізнався, що для відомої промоутерської компанії буде вигідна його поразка в поєдинку проти американця Теофимо Лопеса

Українець навесні наступного року спробує завоювати титул абсолютного чемпіона світу в бою з іншим клієнтом Top Rank.

"Для них цей бій – безпрограшний варіант. Перемагаю я – я підтверджую своє звання зірки цієї промоутерської компанії. Я програю – у них з'являється нова зірка. Навіть мегазірка. Думаю, що для Top Rank з точки зору бізнесу більш вигідний Лопес. Не те, щоб вони на його боці, але він для них більш вигідна фігура…" – заявив Ломаченко в інтерв'ю.

Раніше повідомлялося, що володар титулу IBF у легкій вазі Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявив, що його бій проти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) відбудеться 11 або 18 квітня.

"Ми все ще ведемо переговори. Але вже знаємо дату. Бій відбудеться 11 або 18 квітня. Точно буде квітень. Залишилися тільки деталі: місце проведення, гонорари, платна трансляція або ж немає і все таке. Ну не подобається мені цей Ломаченко. Як людина не подобається. Тобто ми не граємо, між нами реально ворожнеча і все таке, що подобається уболівальникам", – додав Лопес.

Нещодавно ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес відзначився зухвалим висловлюванням на адресу українського чемпіона Василя Ломаченка.

Володар поясу IBF у легкій вазі Теофимо Лопес пообіцяв нокаутувати Василя Ломаченка.

«В якому раунді я нокаутую його? Я доб'ю його дупу – це я обіцяю. Але подивимося, що буде в таборі, як я буду себе почувати. Не думаю, що мені дозволять перемогти його, якщо все дійде до рішення суддів. WBC говорить, що якщо Ломаченко переможе, то стане абсолютним чемпіоном світу, якщо виграю я – повинен битися за ще один пояс. Якщо я виграю і відберу у Ломаченко пояс франчайзингового чемпіона, то просто викину його", – цитує Лопеса badlefthook.com.

Після зухвалого висловлення Лопеса, менеджер Ломаченко Егіс Климас гарно відповів Теофимо на його загрозу.

"У боксі більшість хлопців ненавидить тих, хто краще за них самих. Я впевнений, зараз він любить Коммі. Звідки ця ненависть? Йому слід залишити щось для рингу, тому що це йому знадобиться. І його кут нехай подбає, щоб білий рушник був під рукою, тому що воно може їм знадобитися ", - написав Климас в своєму Instagram.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.