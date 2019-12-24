Чемпіон світу Василь Ломаченко купив новий спорткар для дрифту

Про це він розповів в інтерв'ю Youtube-каналу Loma Official TV.

"У мене зламалася моя дрифтовая машина. Я повинен був мотор з Америки зараз привезти, ну, частину мотора. Але мене не пустили на літак. Перегруз був 5 кілограмів. А у них нові правила – ти не можеш доплатити за кілограми. Мотор не розділиш ніяк. І там залишився. Відповідно, машину я не можу зробити. А так як в кінці січня вже відлітаю, то все накрилося б мідним тазом і я б вже не покатався", - розповідає українець.

Босер зазначив, що купив машину в друга через те, що лагодять основне авто.

"Я купив зараз у свого доброго товариша BMW тридцятого кузова. Вона зроблена під дрифт. Купив для того, щоб не сидіти без діла, щоб я міг практикуватися. Вона недорога. Я дозволив собі взяти цю машину до тих пір, поки не зроблять мою основну. А потім я її просто-напросто продам", - заявив Ломаченко.

Нещодавно ми писали, що Василь Ломаченко зізнався, що для відомої промоутерської компанії буде вигідно його поразки в поєдинку проти американця Теофимо Лопеса

Українець навесні наступного року спробує завоювати титул абсолютного чемпіона світу в бою з іншим клієнтом Top Rank.

"Для них цей бій – безпрограшний варіант. Перемагаю я – я підтверджую своє звання зірки цієї промоутерської компанії. Я програю – у них з'являється нова зірка. Навіть мегазірка. Думаю, що для Top Rank з точки зору бізнесу більш вигідний Лопес. Не те, щоб вони на його боці, але він для них більш вигідна фігура…" – заявив Ломаченко в інтерв'ю.

Нещодавно ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес відзначився зухвалим висловлюванням на адресу українського чемпіона Василя Ломаченка.

Володар поясу IBF у легкій вазі Теофимо Лопес пообіцяв нокаутувати Василя Ломаченка.

«В якому раунді я нокаутую його? Я доб'ю його дупу – це я обіцяю. Але подивимося, що буде в таборі, як я буду себе почувати. Не думаю, що мені дозволять перемогти його, якщо все дійде до рішення суддів. WBC говорить, що якщо Ломаченко переможе, то стане абсолютним чемпіоном світу, якщо виграю я – повинен битися за ще один пояс. Якщо я виграю і відберу у Ломаченко пояс франчайзингового чемпіона, то просто викину його", – цитує Лопеса badlefthook.com.

Після зухвалого висловлення Лопеса, менеджер Ломаченко Егіс Климас гарно відповів Теофимо на його загрозу.

"У боксі більшість хлопців ненавидить тих, хто краще за них самих. Я впевнений, зараз він любить Коммі. Звідки ця ненависть? Йому слід залишити щось для рингу, тому що це йому знадобиться. І його кут нехай подбає, щоб білий рушник був під рукою, тому що воно може їм знадобитися ", - написав Климас в своєму Instagram.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.