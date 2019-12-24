Лопес і далі переконує всіх, що у Ломаченко немає шансів в бою

Теофимо Лопес продовжує переконувати всіх у тому, що у Василя Ломаченка немає шансів в бою з ним

Про це він заявив в інтерв'ю ESPN.

«Просто дочекайтеся наступного року, і ви побачите, як Теофимо переможе Ломаченко. Я не збираюся дозволити напівлегковаговику вийти і взяти над собою верх. Я великий хлопець, от і все. Справа не в «ударах праворуч». Я не просто нокаутер, ось що важливо. Я розумний. Мої удари зрячі. Це не удари: «закрию очі і вдарю», ні, я знаю і бачу, куди бити. Неважливо скільки буде потрібно раундів, вони дійдуть до мети. Ломаченко піде, а я прийду", - заявив Лопес.

Також Лопес заявив, що Ломеченко зараз піднявся на рівень його ваги.

"Ні, він дрібний. Він піднявся в мій вагу. Скоро я піднімуся в першу напівсередню, так що, можливо, я піду з легкої ваги голосно. Я роблю все правильно", - резюмував Лопес.

Крім того, боксер розповів, що бій буде цікавим і єдине, що зараз потрібно вирішити - це визначиться з ареною та інше.

До речі, Василь Ломаченко зізнався, що для відомої промоутерської компанії буде вигідно його поразки в поєдинку проти американця Теофимо Лопеса.

Українець навесні наступного року спробує завоювати титул абсолютного чемпіона світу в бою з іншим клієнтом Top Rank.

"Для них цей бій – безпрограшний варіант. Перемагаю я – я підтверджую своє звання зірки цієї промоутерської компанії. Я програю – у них з'являється нова зірка. Навіть мегазірка. Думаю, що для Top Rank з точки зору бізнесу більш вигідний Лопес. Не те, щоб вони на його боці, але він для них більш вигідна фігура…" – заявив Ломаченко в інтерв'ю.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.