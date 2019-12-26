Василь Ломаченко вважає випадковою перемогу американця Теофимо Лопеса над ганцем Річардом Коммі

Українець, коментуючи протистояння, в якому визначився його суперник по поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, вказав на проблеми боксера з США.

"Чесно кажучи, було недостатньо, щоб зрозуміти до кінця, що сталося. Але за ці два раунди, що я побачив, зрозумів, що у Лопеса є вади, є проблеми в захисті, тому що за один перший раунд він пропустив багато ударів від Коммі. Причому таких, які можна було не пропускати. Він не зміг зібратися і відміряти свою дистанцію, на якій він повинен був знаходитися. Але потім у другому раунді він якимось дивом потрапив у Коммі… Ну, і закінчив поєдинок. Я думаю, що якщо б не цей лакі-панч, то можна було б побачити багато цікавого", – сказав Ломаченко в інтерв'ю своєму офіційному каналі на YouTube.

До речі, американець Теофимо Лопес технічним нокаутом переміг ганського боксера Річарда Коммі і отримав пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі

Вже у другому раунді 22-річний Лопес потужним правим хуком в щелепу відправив суперника в нокдаун. 32-річний Коммі зумів продовжити бій, але надовго його не вистачило.

Американець затиснув опонента біля канатів і провів затяжну серію швидких ударів. Не побачивши опору з боку Коммі, рефері вирішив закінчити побиття ганця і зупинив бій.

Лопес відібрав у Коммі титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF і тепер претендує на бій проти володаря трьох чемпіонських поясів у дивізіоні (WBO, WBA і WBC) - українця Василя.

Крім того, ми писали, що володар поясів WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко розповів, з ким хотів би зустрітися в поєдинку за звання абсолютного чемпіона дивізіону.

Як заявив український боксер, найбільше його цікавить поєдинок з Теофимо Лопесом, який раніше не раз дошкуляв його своїми брудними висловлюваннями.

Тим не менш Василь Ломаченко сумнівається, що американський боксер в найближчому бою зможе відібрати пояс у чемпіона IBF Річарда Коммі.

«Я хотів би, звичайно, з Лопесом відбоксувати, тому що він вже розкрутив поєдинок, і багато хто хоче побачити цей бій. Теофимо славиться тим, що гостро висловлюється на адресу боксерів. Тим самим він заслужив до себе увагу. Цей бій буде зразок, як зводити його до школи.

Але я думаю, що Лопес не зможе здолати Коммі. Думаю, що Коммі переможе і зробить це нокаутом. Але це бокс», - сказав Ломаченко в інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.