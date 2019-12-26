Forbes опублікував десятку найбагатших спортсменів планети за підсумками десятиріччя

Рейтинг очолив непереможний боксер із США Флойд Мейвезер. Його особистий рахунок поповнився на 915 мільйонів доларів.

На другому місці розташувався португальський футболіст Кріштіану Роналду. 34-річний форвард "Ювентуса" поповнив свій кишеню на 800 мільйонів. Третя сходинка належить заклятому ворогові Роналду на полі - Ліонелю Мессі (750 млн доларів).

У списку представлені спортсмени з шести видів спорту, а їх загальний статок оцінюється в більш ніж шість мільярдів доларів.

Топ-10 найбагатших спортсменів десятиліття

1. Флойд Мейвезер (бокс) - 915

2. Кріштіану Роналду (Футбол) - 800

3. Ліонель Мессі (футбол) - 750

4. Леброн Джеймс (баскетбол) - 680

5. Роджер Федерер (теніс) - 640

6. Тайгер Вудс (гольф) - 615

7. Філ Мікельсон (гольф) - 480

8. Менні Пакьяо (бокс) - 435

9. Кевін Дюрант (баскетбол) - 425

10. Люїс Хемілтон (формула-1) - 400

Крім того, ми писали, що Forbes склав список найбагатших людей світу, в ньому є сім українських доларових мільярдерів.

Найбагатшим в Україні є власник «Метінвесту», СКМ, і ДТЕК, Рінат Ахметов. За даними Forbes, лише за рік Ахметов збільшив статки на 500 млн доларів. В результаті він піднявся в рейтингу на 62 позиції, таким чином зайнявши — 272 місце.

Після Ахметова йде власник Ferrexpo Костянтин Жеваго, який знаходиться на 1511 місці, його капітал оцінюється в 1,5 млрд доларів.

Юрій Косюк — власник агрохолдингу МХП стоїть на 1605 місці з капіталом в 1,4 мільярда доларів. Цю ж позицію поділяє з ним власник «Інтерпайп» Віктор Пінчук з капіталом в 1,4 млрд доларів.

Співвласник групи «Приват» Геннадій Боголюбов знаходиться на 1818 місці з капіталом 1,2 млрд доларів. Ігор Коломойський розмістився на 1941 з капіталом 1,1 млрд доларів.

А завершує український перелік мільярдерів — власник «Смарт-Холдингу» Вадим Новинський з 1 млрд доларів на 2057 місці. Варто відзначити, що він повернувся до переліку мільярдерів Forbes через чотирирічну відсутність.

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