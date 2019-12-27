Український захисник "Халадаша" Юрій Габовда розповів про наслідки свого посту в Instagram

У замітці він написав, що "москальська морда ляже".

"Була серйозна розмова зі спортивним директором "Халадаша". За день до гри мені зателефонували і сказали: "Ти сьогодні не будеш грати". Піднімалася тема розриву контракту, так як писали дуже багато на пошту клубу російські журналісти і навіть "ліві" якісь люди. Знайшли електронну адресу і писали якісь відбиті фанати, що такий гравець як Габовда є фашист і бандерівець і він не має права грати в команді. Просимо це розглянути", - заявив футболіст в ефірі Youtube-каналу SPORT TRAVELER UA.

За словами захисника "Халадаша" в команді є розумні люди, які увійшли в його становище.

"Ніяких наслідків не було. Нічого такого, тільки попередили мене. Особистих повідомлень було дуже багато. Якщо брати Instagram, 400-500 повідомлень було, поки я не закрив свою сторінку. Два-три дні був великий кіпіш. Якийсь російський сайт подав запит в УЄФА, але вони відреагували, що не мають ніякого відношення до товариського матчу. Не було ніякої проблеми взагалі - її просто роздули", - зазначив гравець.

До речі, форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду, який неодноразово визнавався кращим гравцем світу, розповів про своє найголовніше досягнення.

Найціннішим успіхом він не вважає перемогу в Лізі Чемпіонів, а титут чемпіона Європи. У 2016-му році Португалія ні в яких прогнозах не входила в число претендентів титулу. Тим не менш, Роналду і компанія зуміли не тільки дістатися до фіналу всупереч всім прогнозам, але і сенсаційно здолати Францію 1:0.

"Титул чемпіона Європи – найважливіший для мене. В той незабутній вечір я плакав, сміявся, кричав і... напився. Я не жартую! Під час фіналу у мене виникло сильне зневоднення, так як я сильно кричав. Після матчу я трохи випив – і відразу ж сп'янів", – поділився футболіст.

Справді, той фінал Роналду навряд чи коли-небудь забуде. Його мрія зіграти в головному матчі сезону обірвалося вже на 25-й хвилині. Жорсткий фол гравця Франції залишив португальців без лідера.

Незважаючи на такий моторошний збіг обставин, Роналду не зажурився і продовжував керувати своїми партнерами через бокову. Така поведінка легенди сподобалося багатьом уболівальникам усього світу, так як неозброєним оком було видно, як сильно Кріштіану переживає за свою команду.

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