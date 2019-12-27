2020 рік готує для любителів боксу чимало захоплюючих поєдинків

Вболівальники побачать повторне протистояння американця Деонтея Вайлдера і британця Тайсона Ф'юрі в суперважкій вазі, битву Василя Ломаченка і Теофимо Лопеса за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, поєдинки Олександра Усика і Ентоні Джошуа.

Розклад головних боїв 2020 року.

11 січня

Ганновер, Німеччина

Джо Джойс (10-0, 9 КО, Великобританія) – Марко Хук (41-5-1, 28 KO, Німеччина)

Бій за титул чемпіона Європи за версією EBU у суперважкій вазі

18 січня

Філадельфія, США

Джуліан Вільямс (27-1-1, 16 KO, США) – Хейсон Росаріо (19-1-1, 13 KO, Домініканська Республіка)

Бій за титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBF і IBO в першій середній вазі

25 січня

Бруклін, США

Денні Гарсія (35-2, 21 KO, США) – Іван Редкач (23-4-1, 18 KO, Україна)

Бій за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в напівсередній вазі

1 лютого

Хайкоу, Китай

Хосе Карлос Рамірес (25-0, 17 КО, США) – Віктор Постол (31-2, 12 KO, Україна)

Бій за титули чемпіона світу за версіями WBC та WBO в першій напівсередній вазі

8 лютого

Київ, Україна

Артем Далакян (19-0, 14 КО, Україна) – Хосбер Перес (16-2, 14 КО, Венесуела)

Бій за титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі

22 лютого

Лас-Вегас, США

Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 KO, США) – Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 KO, Великобританія)

Бій за титул чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі

29 лютого

Фріско, США

Майки Гарсія (39-1, 30 КО, США) – Джессі Варгас (29-2-2, 11 КО, США)

12-раундовий бій у напівсередній вазі

7 березня

Манчестер, Великобританія

Олександр Усик (17-0, 13 КО, Україна) – Дерек Чісора (32-9, 23 КО, Великобританія)

Бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі

11 квітня (дата не підтверджена)

Нью-Йорк, США

Василь Ломаченко (14-1, 10 КО, Україна) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США)

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі

25 липня – 9 серпня

Токіо, Японія

Олімпійські ігри

Нещодавно ми писали, що аамериканські боксер Теофимо Лопес пообіцяв растрощить українця.

Непереможний чемпіон Лопес продовжує заводити публіку напередодні наступного поєдинку. Боксер в даний час володіє чемпіонським поясом IBF і ще не знає гіркоти поразок (15 боїв – 15 перемог).

Напередодні Лопес дав інтерв'ю журналісту Куррану Батії, в якому заявив: "Я дуже сильно хочу надерти йому дупу. У мене немає ніякої поваги до нього. Чому всі кланяються перед ним? Я не стану цього робити. Люди не вважають його чемпіоном, так як він не зустрічався з найсильнішим. Я тут найсильніший. Якщо ти хочеш бути крутим, спершу ти повинен побити мене!"

Чемпіонський титут Лопес завоював кілька тижнів тому в поєдинку з Річардом Коммі з Гани. Американець осоромив очікування розібрався із суперником за два раунди.

Після бою в ринг до новоспеченому чемпіону піднявся наш співвітчизник Василь Ломаченко, який привітав переможця і хотів подивитися в очі своєму майбутньому супернику. В той час, як українець спокійно дивився на Тео, американець швидко відвів очі вбік і вів себе дуже обережно.

Бій між Василем Ломаченком та Тео Лопесом відбудеться вже у квітні 2020-го року. Боксери битимуться за всі чотири пояси чемпіона світу і визначать абсолютного чемпіона світу.

Промоутер українця і за сумісництвом глава компанії Top Rank Боб Арум заявив, що швидше за все, зустріч відбудеться в Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден".

Букмекери вважають Ломаченко явним фаворитом – шанси на перемогу українця складають 72%.

Нагадаємо, раніше Ломаченко вказав супернику на всі його помилки.

Politeka повідомляла, що український боксер похвалився новим автомобілем.

Також ми писали що Енді Руїс пропав після бою з Ентоні Джошуа.