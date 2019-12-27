Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофимо Лопес повинен стати наступним суперником Василя Ломаченка

Лопес хоч і молода, але вже зірка боксу, втім, не тільки через любов голосно й зневажливо висловлюватися щодо суперників.

Про таких боксерів, як він, кажуть, у них динаміт в кулаках, так що його ударів варто остерігатися.

Найкращі нокаути у кар'єрі Лопеса до зустрічі з Ломаченко.

Бій Лопес – Ломаченко запланований на квітень 2020 року. На кону цього поєдинку для українця буде стояти статус абсолютного чемпіона світу. У свою чергу, американець навіть у разі перемоги не може відібрати у Ломаченко титул франчайзингового чемпіона WBC.

До речі, Василь Ломаченко вважає випадковою перемогу американця Теофимо Лопеса над ганцем Річардом Коммі.

Українець, коментуючи протистояння, в якому визначився його суперник по поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, вказав на проблеми боксера з США.

"Чесно кажучи, було недостатньо, щоб зрозуміти до кінця, що сталося. Але за ці два раунди, що я побачив, зрозумів, що у Лопеса є вади, є проблеми в захисті, тому що за один перший раунд він пропустив багато ударів від Коммі. Причому таких, які можна було не пропускати. Він не зміг зібратися і відміряти свою дистанцію, на якій він повинен був знаходитися. Але потім у другому раунді він якимось дивом потрапив у Коммі… Ну, і закінчив поєдинок. Я думаю, що якщо б не цей лакі-панч, то можна було б побачити багато цікавого", – сказав Ломаченко.

До речі, американець Теофимо Лопес технічним нокаутом переміг ганського боксера Річарда Коммі і отримав пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі

Вже у другому раунді 22-річний Лопес потужним правим хуком в щелепу відправив суперника в нокдаун. 32-річний Коммі зумів продовжити бій, але надовго його не вистачило.

Американець затиснув опонента біля канатів і провів затяжну серію швидких ударів. Не побачивши опору з боку Коммі, рефері вирішив закінчити побиття ганця і зупинив бій.

Лопес відібрав у Коммі титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF і тепер претендує на бій проти володаря трьох чемпіонських поясів у дивізіоні (WBO, WBA і WBC) - українця Василя.

Крім того, ми писали, що володар поясів WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко розповів, з ким хотів би зустрітися в поєдинку за звання абсолютного чемпіона дивізіону.

Як заявив український боксер, найбільше його цікавить поєдинок з Теофимо Лопесом, який раніше не раз дошкуляв його своїми брудними висловлюваннями.

Нагадаємо, раніше Ломаченко вказав супернику на всі його помилки.

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