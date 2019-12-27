Відомий боксер Теофимо Лопес веде активну боротьбу з Василем Ломаченком за підтримку аудиторії, намагаючись переконати її, що саме він є головним у цьому поєдинку

«Розіб'ю я його? Звичайно ж. Я не те, щоб просив про поєдинок з ним, просто я хочу надерти йому дупу. Думаю, саме це йому в мені і не подобається. Я не поважаю його. Всі поважають, кланяються йому. Але не я.

Чому я не люблю його? Через те, який він поза справ. Не хочу вдаватися в деталі. Так, він чемпіон, але не справжній, не чемпіон для людей. Мені не подобаються такі люди, як він.

Я не забираю у нього його заслуг, він пройшов свій шлях. Але, щоб бути кращим, тобі потрібно побити кращого. А кращий тут я. Так що, якщо він хоче бути крутим перцем, то повинен побити мене. Я просто хочу отримати великий бій, для людей. Вони приходять, дивляться, підтримують, вони заслуговують великі поєдинки».

Бій Ломаченко – Лопес повинен відбутися в квітні 2020 року. Багато експертів називають цей поєдинок найбільш очікуваним в наступному році.

Крім того, ми писали, що чемпион світу в легкій вазі за версією IBF Теофимо Лопес повинен стати наступним суперником Василя Ломаченка.

Лопес хоч і молода, але вже зірка боксу, втім, не тільки через любов голосно й зневажливо висловлюватися щодо суперників.

Про таких боксерів, як він, кажуть, у них динаміту в кулаках, так що його ударів варто остерігатися.

Найкращі нокаути у кар'єрі Лопеса до зустрічі з Ломаченко.

Бій Лопес – Ломаченко запланований на квітень 2020 року. На кону цього поєдинку для українця буде стояти статус абсолютного чемпіона світу.

У свою чергу, американець навіть у разі перемоги не може відібрати у Ломаченко титул франчайзингового чемпіона WBC.

Нагадаємо, раніше Ломаченко вказав супернику на всі його помилки.

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