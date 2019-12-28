Російський боєць змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко битиметься з американцем Квінтоном Джексоном

Зустріч розпочнеться в Японії в 12 дня 29 грудня.

Бій Ємельяненко - Джексон запланований в сітці мовлення телеканалів "Матч ТВ", "Матч! Планета" і "Матч! Боєць".

Початок прямого ефіру о 05:00 ранку неділі, 29 грудня. Час вказаний київський.

Раніше ми писали, що російський боєць змішаного стилю (MMA) Олександр Ємельяненко після бою з американцем Тоні Джонсоном був госпіталізований.

Поєдинок відбувся в Москві в рамках шоу WFCA 50. На рингу Олександр Ємельяненко зійшовся з Тоні Джонсоном. Бій завершився внічию.

Після закінчення бою Олександр Ємельяненко виклав в Instagram фото свого розбитого обличчя з забоями та гематомами.

«Ось така у мене робота! Ось так я заробляю свій хліб!» — підписав фотографію боєць.

Коли бій завершився, Олександр Ємельяненко був госпіталізований.

Нагадаємо, що появилось розклад головних боїв 2020 року.

Politeka повідомляла, що український боксер похвалився новим автомобілем.

Також ми писали що Енді Руїс пропав після бою з Ентоні Джошуа.