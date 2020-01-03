Нокаут від Юніела Дортікоса у бою з американцем Ендрю Табіті названий кращим
Про це інформує авторитетне видання Boxingscene.com.
Поєдинок за вакантний пояс чемпіона світу в першій важкій вазі за версією IBF, яким раніше володів Олександр Усик пройшов в рамках півфіналу 2-го сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) 15 червня в Ризі (Латвія).
Наприкінці десятого раунду Дортікос забійним ударом з правої вирубив Табіті.
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До речі, американець Альберт Хьюз встановив світовий рекорд.
У віці 70 років він переміг Тремейна Таунса і став найстарішим професійним боксером.
70-річний Хьюз переміг 43-річного суперника нокаутом, в результаті чого потрапив в Книгу рекордів Гіннесса.
Хьюз завершив кар'єру в 1983 році, тому бій з Таунсом став для нього першим за 36 років.
На рахунку 70-річного боксера 22 бою, з яких 11 завершилися перемогою, сім – поразкою, а ще чотири – нічиєю.
Таунс також вийшов на ринг після тривалої перерви в кар'єрі – 12 років.
Також ми писали, що український проспект першої середньої ваги Сергій Богачук ефектно виграв свій останній бій у 2019 році.
Нокаутер зустрічався з колумбійцем Карлосом Галваном і тричі відправляв його в нокдаун, що автоматично завершив зустріч на користь Богачука.
Після поєдинку проспект заявив Fightnews, що це був непоганий поєдинок для завершення року:
«Я відчував себе дуже добре. Це був непоганий суперник для контрольного бою. Я бився не так давно минулий раз. Це був відмінний бій для завершення року. Зараз варто відпочити і починати підготовку до наступного поєдинку».
Нагадаємо, раніше непереможний український боксер яскраво нокаутував суперника.
Як повідомляла Politeka, непереможний український супертяж "знищив" суперника.
Також Politeka повідомляла, що головний осіб російського боксу різко висловився про Усике.