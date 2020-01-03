Нокаут від Юніела Дортікоса у бою з американцем Ендрю Табіті названий кращим

Про це інформує авторитетне видання Boxingscene.com.

Поєдинок за вакантний пояс чемпіона світу в першій важкій вазі за версією IBF, яким раніше володів Олександр Усик пройшов в рамках півфіналу 2-го сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) 15 червня в Ризі (Латвія).

Наприкінці десятого раунду Дортікос забійним ударом з правої вирубив Табіті.

До речі, американець Альберт Хьюз встановив світовий рекорд.

У віці 70 років він переміг Тремейна Таунса і став найстарішим професійним боксером.

70-річний Хьюз переміг 43-річного суперника нокаутом, в результаті чого потрапив в Книгу рекордів Гіннесса.

Хьюз завершив кар'єру в 1983 році, тому бій з Таунсом став для нього першим за 36 років.

На рахунку 70-річного боксера 22 бою, з яких 11 завершилися перемогою, сім – поразкою, а ще чотири – нічиєю.

Таунс також вийшов на ринг після тривалої перерви в кар'єрі – 12 років.

Також ми писали, що український проспект першої середньої ваги Сергій Богачук ефектно виграв свій останній бій у 2019 році.

Нокаутер зустрічався з колумбійцем Карлосом Галваном і тричі відправляв його в нокдаун, що автоматично завершив зустріч на користь Богачука.