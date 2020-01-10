Сергій Притула іронічно висміяв боксера Василя Ломаченка за скандальне відео з російським спецназом

Напередодні знаменитий український спортсмен розлютив багатьох, опублікувавши у своєму Instagram провокаційний ролик на тему «сили православного духу» з російськими спецназівцями.

Скандальне відео розлютило багатьох українців, які одразу ж повідомили про це в коментарях до посту боксера. Серед незадоволених опинився і відомий український шоумен Сергій Притула.

Він з властивою йому іронією «подякував» Ломаченку за таке відео і поцікавився, де ж у відео знамениті «бурятські танкісти».

«Дякую! Чудовий ролик! Давайте ще! Слава русскаму аружію! Чудо-богатирям, слава! Пачєму в ролікє атсутствуют бурятскіє танкісти?!!! Нєгодую!», - написав Притула в коментарях в Instagram Ломаченка.

Зазначимо, раніше ми писали про те, що Ломаченко опублікував відео, де йдеться про «православний дух», а в кадрах з'являються російські спецслужби. Крім того, в кінці відео автори висловлюють подяку за допомогу у зйомках «Ввічливим людям» - військовослужбовцям Росії, форми яких не було розпізнавальних знаків.

Це викликало шквал критики в мережі. Передплатники Ломаченко і просто користувачі Instagram обурені тим, що український боксер зважився на розміщення даного відео.

"Вася, ви пропустили удар, не чекав від вас", "Ломаченко повинні включити в списки на наступний обмін (обмін військовополоненими - Ред.)", "Який сором, поки українці помирають, щоб і Василя рідне місто не захопили, і не зробили з нього Донецьк з підвалами для тортур, Вася ходить з чуваками з руснявим прапором. Холодець в голові, не більше", "Навіщо таке відео викладати в профіль, не треба поєднувати військових і духовність. Духовність нас цьому не вчили, я Вас поважаю, Василь, але не варто", "Російська пропаганда ввічливих людей і жирних попів...сподіваюся це випадково потрапило на вашу сторінку...люди в цій формі вбивають українців під схвалення церкви..", - обурювалися українці в мережі.

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