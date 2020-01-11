Гравець української збірної і легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко очолив список найдорожчих українських футболістів
Про це інформує футбольний портал Transfermarkt.
Експерти оцінюють Зінченко в 30 мільйонів євро.
Другий в цьому рейтингу - вінгер "Динамо" Віктор Циганков, вартістю у 20 мільйонів.
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На третьому місці - гравець "Вест Хема" Андрій Ярмоленко - 15 мільйонів.
Півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського оцінили в 14 мільйонів, а нападник "Гента" Роман Яремчук оцінюється в 12 млн. Вартість вінгера "Шахтаря" Євгена Коноплянки склала 6 млн.
До речі, український ФК "Динамо" потрапив у п'ятірку рейтингу найуспішніших команд Ліги Європи .
У мережі з'явився список клубів, які зуміли набрати найбільшу кількість очок у другому за значимістю турнірі серед європейських команд.
Перше місце в рейтингу зайняла "Севілья", яка за останні 10 років здобула три перемоги в Лізі Європи.
"Динамо" провело 70 поєдинків в рамках ЛЕ у 2010-х роках, зумівши набрати в них 113 пунктів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що скандал у матчі з Шахтарем спантеличив тренера Динамо.
Як повідомляла Politeka, Динамо в драматичній битві здолало Шахтар.
Також Politeka писала, що футболісти "Динамо" влаштували розбірки, свавілля побачили всі.