Гравець української збірної і легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко очолив список найдорожчих українських футболістів

Про це інформує футбольний портал Transfermarkt.

Експерти оцінюють Зінченко в 30 мільйонів євро.

Другий в цьому рейтингу - вінгер "Динамо" Віктор Циганков, вартістю у 20 мільйонів.

На третьому місці - гравець "Вест Хема" Андрій Ярмоленко - 15 мільйонів.

Півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського оцінили в 14 мільйонів, а нападник "Гента" Роман Яремчук оцінюється в 12 млн. Вартість вінгера "Шахтаря" Євгена Коноплянки склала 6 млн.

До речі, український ФК "Динамо" потрапив у п'ятірку рейтингу найуспішніших команд Ліги Європи .

У мережі з'явився список клубів, які зуміли набрати найбільшу кількість очок у другому за значимістю турнірі серед європейських команд.

Перше місце в рейтингу зайняла "Севілья", яка за останні 10 років здобула три перемоги в Лізі Європи.

"Динамо" провело 70 поєдинків в рамках ЛЕ у 2010-х роках, зумівши набрати в них 113 пунктів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що скандал у матчі з Шахтарем спантеличив тренера Динамо.

Як повідомляла Politeka, Динамо в драматичній битві здолало Шахтар.

Також Politeka писала, що футболісти "Динамо" влаштували розбірки, свавілля побачили всі.