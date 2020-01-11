Американець Теофимо Лопес впевнений у своїй майбутній перемозі над укринцем Василем Ломаченко

Два представника легкої ваги навесні розіграють звання абсолютного чемпіона світу в дивізіоні.

"У мене залишився лише один бій в легкій вазі. Я хочу провести його прямо зараз, щоб піднятися в наступну категорію. Ми ведемо переговори з Ломаченко, я цілком і повністю відкритий до цього бою. Я нікого не уникаю. Я єдиний боксер, готовий боксувати з усіма. Це, напевно, дуже дивує моїх суперників. Вони вважають мене молодим і недосвідченим, але я доведу, що це помилка. Не треба мене недооцінювати. Хоча, мені навіть подобається, коли мої суперники так роблять. Вони полегшують мені задачу таким чином", – сказав Лопес в інтерв'ю каналу ESPN, пише iSport.

Нещодавно ми писали, що глава промоутерської компанії Боб Арум назвав приблизну дату поєдинку між Василем Ломаченком та американцем Теофимо Лопесом. Про це інформує журналіст Стів Кім. «Призначено на травень. Але одна річ відома напевно: це наступний бій для цих двох», - процитував Кім слова Арума.

Нещодавно ми писали, що Теофимо Лопес продовжує переконувати всіх у тому, що у Василя Ломаченка немає шансів в бою з ним.

«Просто дочекайтеся наступного року, і ви побачите, як Теофимо переможе Ломаченко. Я не збираюся дозволити напівлегковаговику вийти і взяти над собою верх. Я великий хлопець, от і все. Справа не в «ударах праворуч». Я не просто нокаутер, ось що важливо. Я розумний. Мої удари зрячі. Це не удари: «закрию очі і вдарю», ні, я знаю і бачу, куди бити. Неважливо скільки буде потрібно раундів, вони дійдуть до мети. Ломаченко піде, а я прийду", - заявив Лопес.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.