Визначився один із суперників національної команди в спарингах перед чемпіонатом Європи

26 травня Україна зіграє з Кіпром, повідомляє Українська асоціація футболу

Матч з кіпріотами відбудеться в Україні. Приймаюче місто затвердять пізніше.

Окрім Кіпру, напередодні чемпіонату Європи, Україна зіграє з діючими чемпіонами світу - збірною Франції. Матч відбудеться 27 березня у французькому Сен-Дені. Ще одним суперником нашої команди стане збірна Польщі. Із західними сусідами ми зіграємо 31 березня в Хожуві.

Нагадаємо, що Україна вже знає двох суперників на Євро-2020. Українці гратимуть в Групі С проти Нідерландів та Австрії. Ще одного суперника ми дізнаємося після стикових матчів. Це може бути: Румунія, Грузія, Білорусь, Північна Македонія або Косово. Стикові матчі відбудуться в березні і після них ми остаточно дізнаємося всі команди, які зіграють на європейському турнірі.

Матчі Євро-2020 пройдуть в 12 містах Європи: Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Санкт-Петербурзі, Бухаресті, Дубліні, Копенгагені, Будапешті, Глазго, Більбао і Амстердамі. Українська збірна зіграє в Амстердамі та Бухаресті. Матчі нашої команди відбудуться 14, 18 і 22 червня. Фінал пройде 12 липня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Збірна України кваліфікувалася на турнір з першого місця у відбірковій групі, не програвши в 2019 році жодного матчу.

Наша команда випередила діючих чемпіонів Європи збірну Португалії на 2 очка. На виїзді ми зіграли з командою Кріштіано Роналду 0:0, а вдома перемогли 2:1.

Також нами була феєрично обіграна у Львові, далеко не слабка, збірна Сербії з рахунком 5:0. У підсумку, команда Андрія Шевченка набрала 20 очок з 24 можливих, що стало для нас рекордом у відбіркових турнірах.

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