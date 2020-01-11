Чемпіон світу за версією WBO заявив, що може побитися з українцем.

Чемпіон світу в середній вазі Деметріус Андраде заявив, що готовий провести бій з українцем Сергієм Дерев'янченко. Про це повідомив журналіст Sports Illustrated Кріс Маннікс на своїй сторінці в Twitter, посилаючись на слова самого Андраде.

30 січня непереможений американський боксер проведе обов'язковий захист поясу з ірландцем Люком Кілером. Після цього бою, він готовий дати шанс Дерев'янченко.

Професійна кар'єра Андраде бере старт у 2008 році і налічує 28 боїв. У всіх поєдинках він здобув перемоги (17 нокаутом). До цього американець вигравав золото Чемпіонату світу-2017 і срібло Панамериканських ігор.

Якщо бій між Дерев'янченко і Андраде відбудеться, то це буде вже третя спроба українського боксера завоювати титул. У попередніх двох спробах він зазнавав поразки. Спочатку в жовтні 2018 року Дерев'янченко поступився за очками Деніелу Джейкобсу, а в минулому році не зміг здолати Геннадія Головкіна, також програвши за очками.

Багато фахівців, та й сам боксер, залишилися незадоволені рішенням суддів, так як Сергій володів перевагою в бою проти казахського боксера. Глядачі, які були присутні в Madison Square Garden освистали результат поєдинку, таким чином підтримавши українця. У свою чергу, Головкін висловив готовність провести матч реванш.

Дерев'янченко неодноразово висловлювався, що також хоче провести бій з мексиканським боксером Саулом Альваресом, але сторони так і не змогли домовитися про підписання контракту, Альвареса не влаштував фінансовий аспект.

В цілому 34-річний українець провів на професійному рингу 15 боїв, здобувши 13 перемог і зазнавши 2 поразки

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