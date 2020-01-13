Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін незабаром буде повернений з оренди у Вальядоліді та до кінця сезону відправлений в Реал Ов'єдо

Як повідомляє іспанська AS, для цього потенційно новому клубу кіпера, необхідно отримати дозвіл на реєстрацію новачків від Ла Ліги під час зимового трансферного вікна, чим зараз і займаються представники астурійців.

Лунін так і не зміг стати основним голкіпером у складі Вальядоліда, зігравши всього в 2-х кубкових матчах. Положення українського воротаря не влаштовує керівництво мадридського клубу. За інформацією іспанських джерел агент голкіпера вже веде переговори з Ов'єдо, який виступає в другому під силу іспанському дивізіоні. На даний момент Ов'єдо займає 17 позицію в Сегунді. Астурійці пообіцяли президенту Реала, що Лунін гарантовано буде потрапляти в основний склад і матиме ігрову практику.

Варто відзначити, що вчора Лунін став героєм кубкового матчу своєї команди. У поєдинку 1/32 фіналу Кубка Іспанії Вальядолід на виїзді протистояв Марбельї. Основний час завершився 1:1, а в серії пенальті український воротар потягнув два удари суперників. Цього вистачило Вальядоліду для виходу в наступний раунд.

Вболівальники мадридського Реала залишилися задоволені грою голкіпера і пишуть в Twitter, що Вальядолід не заслуговує мати в складі такого гравця.

Ось деякі їх коментарі: "Лунін тільки що відбив два пенальті, вивівши їх в наступний раунд Кубка Короля. Вони не заслуговують його», «Наскільки ж гарний Лунін, а Вальядолід хоче з ним розлучитися", "Схоже, він провів хороший матч. Швидше б Реал повернув його з оренди і віддав в команду, де буде постійна ігрова практика ".

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