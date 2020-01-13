Бразильський півзахисник донецького футбольного клубу "Шахтар" Тайсон не буде продовжувати контракт з клубом, який завершується в червні 2021 року

В ексклюзивному інтерв'ю Spectacular Sports Тайсон відзначив, що планує повернутися в бразильський футбол, а пріоритетним для нього є "Інтернасьонал" - клуб, який він покинув в 2010 році, коли перейшов в харківський Металіст.

Тайсон заявив, що вже повідомив керівництво донецького клубу про своє рішення.

Бразилець перейшов у Шахтар в 2013 році з Металіста за 16 мільйонів євро. Його статистика у складі гірників вражає. За 7 років він провів 257 матчів за донеччан, забив 49 м'ячів і зібрав величезну колекцію трофеїв - 5 чемпіонських титулів, 5 Кубків і 4 Суперкубка України. Також Тайсон є капітаном донецького клубу.

Сьогодні бразильський півзахисник святкує свій 32 рік народження. На офіційному сайті Шахтар вже привітав іменинника і побажав йому не зупинятися на досягнутому і ще багато років тримати високий професійний рівень, радувати уболівальників яскравою грою і красивими голами та піднімати над головою нові трофеї.

В даний момент Тайсон проводить відпустку на батьківщині в Бразилії.

Нещодавно Тайсон висловився про свою реакцію на расовий скандал в матчі УПЛ з "Динамо". Бразилець повідомив, що у нього був важкий період в житті і він шкодує про зроблений вчинок. Нагадаємо, що півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон був вилучений у матчі 14-го туру УПЛ проти київського "Динамо" (1:0) за те, що показав трибунам середній палець. В даний момент Тайсон проводить відпустку на батьківщині в Бразилії.

Як повідомляла Politeka, Тайсон висловився про непристойну вчинок перед фанами Динамо: "Я сподіваюся, що вони перестануть ...".

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