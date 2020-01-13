Український боксер акцентував увагу на прапорі, який прославляє своїми перемогами

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко, якого критикують через скандальний ролик про віру з російським спецназом, у соцмережі нагадав, як піднімав прапор України на змаганнях.

На спільній сторінці Ломаченко і Олександра Усика в Instagram було опубліковано відео з кадрами аматорської кар'єри боксера, зокрема, перемоги на двох Олімпіадах. У ролику зроблений акцент на українському прапорі, який Ломаченко кожен раз після перемог тримає в руках. Також в середині ролика можна почути український гімн. "Так було, так є і так буде!", - підписав відео Василь.

Багато підписників боксера оцінили ролик і в коментарях підтримали Ломаченка: «Як це було давно! ЧЄ в Саратові, я пам'ятаю як ти знущався над усіма, ти кращий !!!», «Гордість України», «Чемпіон Полтава з Тобою! Ти прославляв і прославляєш України з року в рік!»,«Бий! Поки молодий, хлопчик!».

Наступний свій бій Ломаченко проведе навесні цього року. Суперником українця стане небитий американець Теофімо Лопес. Поєдинок, швидше за все пройде в Нью-Йорку або Саудівської Аравії. Останній раз на ринг Ломаченко виходив у вересні минулого року, коли одноголосним рішенням суддів переміг британця Люка Кемпбела.

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