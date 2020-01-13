Боксер з Нової Зеландії Джозеф Паркер готовий вийти в ринг проти українця, якщо їх поєдинок буде титульним

"Мені подобається варіант бою з Усиком. У нього приголомшливий стиль, і мені дуже хочеться зустрітися з ним в рингу. Але це тільки в тому випадку, якщо бій буде титульним. А поки що треба набратися терпіння і подивитися, чи залишить Ентоні Джошуа пояс по лінії WBO вакантним", - заявив 28-річний Джозеф Паркер.

«Зустріч Усика з Уізерспуном не можна назвати кращою в кар'єрі українця. Але це було для нього хорошим початком у суперважкій вазі. Усик домігся головного - перемоги. Далі він буде тільки прогресувати "- додав він.

У 28-річного новозеландського боксера 26 перемог у професійній кар'єрі і 2 поразки. Варто відзначити, що Джозеф Паркер перемагав всім відомого Енді Руїса.

На разі, для Усика в пріоритеті чемпіонський поєдинок з Ентоні Джошуа. Якщо цей бій не відбудеться, то наступним суперником українця, швидше за все, стане Дерек Чісора. Переговори між бійцями тривають.

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