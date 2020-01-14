Напередодні матчу реваншу між Деонтеєм Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі британський боксер продовжує давати різкі інтерв'ю. На цей раз він зробив випад на адресу Володимира Кличка

«Я кращий боксер своєї епохи. Цей титул я забрав у Кличка. Ніхто не сперечається з приводу того, що він був найсильнішим, але я відібрав у нього це. Поки ніхто мене не переможе, цей титул буде належати мені», - сказав Ф'юрі.

Матч реванш між Деонтеєм Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 22 лютого. Нагадаємо, що в першому бою між боксерами Уайлдер двічі відправляв Ф'юрі в нокдаун, але британець обидва рази зумів піднятися. У підсумку судді зафіксували нічию.

Раніше Politeka повідомляла, що в Лос-Анджелесі відбулася прес-конференція між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Деонтеєм Уайлдером і екс-чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні Тайсоном Ф'юрі. Після прес-конференції боксери провели традиційну битву поглядів.

На прес-конференції Ф'юрі сказав, що незадоволений вердиктом суддів в першому поєдинку і на цей раз закінчить бій достроково. Він обіцяє відправити Уайлдера в нокаут вже у 2 раунді.

Чемпіон відповів, що в першому бою був готовий не на не на 100%, і в цей раз підходить повністю підготовленим до поєдинку. «Мій бійцівський IQ дуже високий. І завдяки йому я і знищую опонентів в такому яскравому стилі, що запам'ятовується», - заявив Уайлдер.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

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Раніше Politeka повідомляла, що британець розкрив дату історичного бою.