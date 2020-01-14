Агент Андрія Ярмоленко Вадим Шаблій прояснив ситуацію з майбутнім українського півзахисника "Вест Гема"

Як повідомляє zbirna.com Шаблій заявив, що Ярмоленко планує залишитися в "Вест Гемі", а також спростував інформацію про те, що англійський клуб може віддати українця в оренду. "Ми не знаємо, звідки поширюється інформація про оренду. В "Вест Гемі" ніхто Андрію з цього приводу нічого не говорив і навіть близько не натякав. Він відновлюється після травми м'яза стегна і готується допомогти команді у другій частині сезону, а заодно набрати форму до чемпіонату Європи", - сказав Шаблій.

Нагадуємо, що в даний момент Ярмоленко відновлюється після м'язової травми. У поточному сезоні на рахунку українця 3 голи і 1 ассист в 15 матчах за "Вест Гем".

У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв 15 поєдинків за «молотобійців», маючи в активі 3 голи і 1 результативну передачу. Наразі Вест Гем посідає 16-те місце в турнірній таблиці АПЛ.

Андрій Ярмоленко перейшов у Вест Гем влітку 2018 з дортмундської Боруссії. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро. За весь період у складі «молотобійців» Ярмоленко провів 24 поєдинків відзначившись 5 забитими голами і 1 результативною передачею. Показники могли бути краще, якби не травми, що переслідують зіркового українця.

Андрій Ярмоленко почав свою кар'єру в чернігівській Десні звідки в 2007 році перейшов в київське Динамо.

За київський гранд півзахисник провів 228 матчів забивши 99 голів. У 2017 році відбувся його трансфер в Боруссію, звідки він і перебрався в лондонський клуб.

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