На турнірі з вільної боротьби в Туреччині у ваговій категорії до 79 кілограм у півфіналі зустрічалися українець Хасан Закарі і грузин Зураб Ербоцанашвілі. Їх поєдинок переріс в масову бійку

Після свистка рефері бійці продовжили з'ясовувати стосунки. Через деякий час до них приєдналися представники обох команд. Потім головним персонажем став тренер українця, який ударом в щелепу вирубив Ербоцанашвілі. Суддям не відразу вдалося розняти бійку, так як на килимі було занадто багато учасників побоїща.

Відзначимо, що обох спортсменів дискваліфікували через бійку.

На YouTube каналі де виклали відео глядачі в коментарях активно обговорюють бійку: «Емоції, ну буває. Помиряться обов'язково! Але я вважаю, що потрібно посилити покарання, за розпускання рук і тоді 100 раз подумають! Українці і Грузини брати! А спорт - це повага і дружба понад усе!», «Грузин захищався. Несправедливо його дискваліфікували. А Закарієва з командою взагалі до спорту не можна допускати»,« Довічна дискваліфікація спортсмена і секунданта з синього боку, іншого варіанту не повинно бути!!!!», « Якось все швидко закінчилося. Ні. Це все-таки не Рада», «Тренер зб. Грузії (лисий) вибіг і намагався розняти борців. Секундант (бородатий) вдарив як щур спочатку борцю потім і тренеру. Вчинок низький.», «Усунути того бійця хто почав бити першим».

Раніше Politeka повідомляла, що в Лос-Анджелесі відбулася прес-конференція між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Деонтеєм Уайлдером і екс-чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні Тайсоном Ф'юрі. Після прес-конференції боксери провели традиційну битву поглядів.

На прес-конференції Ф'юрі сказав, що незадоволений вердиктом суддів в першому поєдинку і на цей раз закінчить бій достроково. Він обіцяє відправити Уайлдера в нокаут вже у 2 раунді.

Чемпіон відповів, що в першому бою був готовий не на не на 100%, і в цей раз підходить повністю підготовленим до поєдинку. «Мій бійцівський IQ дуже високий. І завдяки йому я і знищую опонентів в такому яскравому стилі, що запам'ятовується», - заявив Уайлдер.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

в реванші Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербою Також ми писали, що

Раніше Politeka повідомляла, що британець розкрив дату історичного бою.