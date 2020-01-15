Відомий український уболівальник київського Динамо Парамон знаходиться в реанімації

Як повідомив у Facebook відомий журналіст Олександр Геєнко «Парамон в комі в реанімації 4 лікарні, все дуже погано. Їхав з роботи в маршрутці, втратив свідомість на Повітрофлотському проспекті 92 ».

Справжнє ім'я Парамона Олександр Заборовський. Він народився в 1955 році. За киян уболіває з 1967 року, коли вперше відвідав матч Динамо проти шотландського Селтіка. З того часу Парамон намагався не пропускати жодного матчу київського гранда. Олександр Заборовський працює прибиральником в аеропорту «Київ» (Жуляни). Варто відзначити, що легендарний тренер клубу Валерій Лобановський звертався до вболівальника-талісмана тільки по імені та по батькові.

Керівництво Динамо дозволяло Парамону перебувати в ігровій зоні під час матчів, і навіть брали його в закордонні виїзди, але все змінилося 7 квітня 2017 року, коли Динамо грало в ¼ фіналу Ліги Європи. У тому матчі Парамон вибіг на поле, і вдарив головного суддю поєдинку.

Його могла очікувати серйозна дискваліфікація від УЄФА, але цього не сталося. З того часу «суперфан» сидить на звичайних місцях для уболівальників. У 2008 році фанати київського хокейного клубу «Сокіл» випустили гумористичну книгу про талісман Динамо "Життя і незвичайні пригоди фаната Парамона». Крім Динамо, Олександр Заборовський є відданим фаном «Сокола».

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